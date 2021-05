NASCAR Truck Series | Kyle Busch vince e regala un nuovo sigillo al proprio team

(Di domenica 2 maggio 2021)domina in Kansas eper la seconda volta in stagione nella2021. Il due volte campione della Cupconquista il quinto acuto consecutivo per ilda Daytona ad oggi, il 61°personale nella storia della ‘F3’ della seguitissima categoria americana. La prima Stage in Kansas ha visto da subito il ritmo incredibile delMotorsport. John Hunter Nemechek #4 e#51 si sono spartiti la leadership con Sheldon Creed (GMS Racing #2), unico in grado a tenere il passo delle due Tundra di testa. Il #51 del gruppo, regolarmente iscritto alla Cupcon una Camry del Joe Gibbs Racing, ha vinto ...

StockCarLiveITA : 30' alla gara della Truck Series in Kansas Diretta su SI Motori, Nascar Trackpass e FS1 Cronaca live su - StockCarLiveITA : Il programma di oggi in Kansas: 19:30 Gara Arca Series (FS1) 1:00 Pre-gara (Nascar Trackpass e FS1) 1:30 Gara Tru… -

... chiudendo diciannovesimo dopo aver vinto la corsa della NASCAR Truck Series in programma poche ore prima. ... La NASCAR ha costruito un evento unico, ma che - è già deciso - si ripeterà anche per il 2022, ...
Il notiziario settimanale della NASCAR, dal debutto di Harrison Burton nella Cup series, ai test, alla gara Truck. Questo ed altro qui ...