Napoli-Cagliari, pochi dubbi per Gattuso. Ballottaggio tra Politano e Lozano (Di domenica 2 maggio 2021) Napoli-Cagliari, Gattuso ha scelto la formazione Napoli-Cagliari sarà una sfida importante, con gli azzurri e i sardi che si giocano una fetta importante di stagione … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 2 maggio 2021)ha scelto la formazionesarà una sfida importante, con gli azzurri e i sardi che si giocano una fetta importante di stagione … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

DiMarzio : #Napoli, le probabili scelte di #Gattuso per il match contro il #Cagliari - sscnapoli : ?? | #NapoliCagliari sarà diretta dall’arbitro Fabbri di Ravenna. ?? - mattinodinapoli : Napoli-Cagliari, Gattuso tira la volata per un posto in Champions League - jvw92 : RT @jvw92: Sassuolo 6-4 Atalanta Udinese 2-0 Juventus Napoli 1-2 Cagliari Lazio 1-1 Genoa - CalcioNapoli24 : -