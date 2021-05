MotoGP, risultati e classifica warm-up GP Spagna: Johann Zarco il più veloce, sesto Morbidelli (Di domenica 2 maggio 2021) Johann Zarco è risultato il più veloce dopo il warm up del Gran Premio di Spagna nella classe MotoGP. Il pilota francese della Ducati Pramac ha chiuso con il tempo di 1’37”688, precedendo di soli 65 centesimi lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha) e di poco più di un decimo il francese Fabio Quartararo (Yamaha), che partirà dalla pole position. Ottimo quarto posto del sudafricano Brad Binder (KTM) a meno di tre decimi da Zarco. Quinto il Campione del Mondo in carica Joan Mir (Suzuki) davanti a Franco Morbidelli (Yamaha Petronas), primo degli italiani. Dietro di lui hanno poi chiuso un eccellente Enea Bastianini (Ducati Avintia) e Francesco Bagnaia con la Ducati ufficiale. Da segnalare un’altra brutta caduta per Marc Marquez proprio sul finire della ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021)è risultato il piùdopo ilup del Gran Premio dinella classe. Il pilota francese della Ducati Pramac ha chiuso con il tempo di 1’37”688, precedendo di soli 65 centesimi lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha) e di poco più di un decimo il francese Fabio Quartararo (Yamaha), che partirà dalla pole position. Ottimo quarto posto del sudafricano Brad Binder (KTM) a meno di tre decimi da. Quinto il Campione del Mondo in carica Joan Mir (Suzuki) davanti a Franco(Yamaha Petronas), primo degli italiani. Dietro di lui hanno poi chiuso un eccellente Enea Bastianini (Ducati Avintia) e Francesco Bagnaia con la Ducati ufficiale. Da segnalare un’altra brutta caduta per Marc Marquez proprio sul finire della ...

