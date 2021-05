MotoGP, Franco Morbidelli sogna la vittoria, ma il favorito è Quartararo. Bagnaia vuole il podio, Valentino Rossi insegue (Di domenica 2 maggio 2021) Alle ore 14.00 di quest’oggi, domenica 2 maggio, nell’autodromo di Jerez de la Frontera prenderà il via il Gran Premio di Spagna di MotoGP, quarto atto dell’edizione 2021 del Mondiale della massima categoria motociclistica. Per quanto visto tra venerdì e sabato, la Yamaha parte con i favori del pronostico e si candida a ottenere la quarta vittoria in altrettante gare stagionali. Il più accreditato per il successo odierno è, indiscutibilmente, Fabio Quartararo, che va alla caccia della terza affermazione consecutiva sia nel 2021 che sul tracciato andaluso. Nelle scorse settimane il francese ha primeggiato sia nel GP di Doha che in quello di Portogallo, inoltre nel 2020 si è imposto in ambedue le competizioni ospitate da Jerez. Considerando come ieri abbia firmato la pole position, proponendosi costantemente in cima alla classifica dei ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) Alle ore 14.00 di quest’oggi, domenica 2 maggio, nell’autodromo di Jerez de la Frontera prenderà il via il Gran Premio di Spagna di, quarto atto dell’edizione 2021 del Mondiale della massima categoria motociclistica. Per quanto visto tra venerdì e sabato, la Yamaha parte con i favori del pronostico e si candida a ottenere la quartain altrettante gare stagionali. Il più accreditato per il successo odierno è, indiscutibilmente, Fabio, che va alla caccia della terza affermazione consecutiva sia nel 2021 che sul tracciato andaluso. Nelle scorse settimane il francese ha primeggiato sia nel GP di Doha che in quello di Portogallo, inoltre nel 2020 si è imposto in ambedue le competizioni ospitate da Jerez. Considerando come ieri abbia firmato la pole position, proponendosi costantemente in cima alla classifica dei ...

