Moto2 | Marco Bezzecchi | “Al primo giro mi sono deconcentrato e sono andato lungo | ho dovuto rimontare | ma mi sono divertito”

(Di domenica 2 maggio 2021)podio in stagione per. Il portacolori dello Sky Racing Team, su Kalex, è secondo dietro al solo Fabio Di Giannantonio in Spagna, nel GP da poco concluso a Jerez de la Frontera. Una piazza d’onore, la sua, conquistata in rimonta, dopo una brutta partenza che lo aveva spinto decisamente indietro. Queste le sue parole appena giunto all’arrivo: “molto contento. Dopo l’inizio della stagione che è stato un po’ difficile, era quello di cui avevo bisogno. Nonriuscito a fare una buona partenza, come sempre. Ero molto dietro. Ho rimontato tante posizioni.molto molto contento. Voglio ringraziare lo Sky Racing Team perché ha fatto un lavoro importante, ed era ...

Così un commosso Fabio Di Giannantonio al termine del Gran Premio di Spagna divinto in sella ... Così commenta invece il pilota italiano della KalexBezzecchi dopo il secondo posto: ' Sono ...Quinta vittoria consecutiva degli italiani in. La dichiarazioneBEZZECCHI: 'Sono molto contento. Dopo quest inizio di stagione è stato tutto un po difficile. Ho sbagliato ancora la ...Primo podio in stagione per Marco Bezzecchi. Il portacolori dello Sky Racing Team, su Kalex, è secondo dietro al solo Fabio Di Giannantonio in Spagna, nel GP da poco concluso a Jerez de la Frontera. U ...E' risuonato l'Inno di Mameli a Jerez de la Frontera, sul podio della Moto2. Di Giannantonio è stato autore di una gara perfetta con Bezzecchi secondo davanti a Lowes. Ecco come è andata la gara ...