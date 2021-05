Monreale | il sindaco Arcidiacono chiederà a Musumeci lo stop alla zona rossa

Leggi su monrealelive

(Di domenica 2 maggio 2021)– IldiAlbertoal presidente della Regione lo. Il primo cittadino si rivolgerà al Governatore siciliano, Nello, chiedendo di valutare la possibilità di annullare l’ordinanza contigibile e urgente che ha disposto la stretta perfino al 5 maggio. Se i dati dovessero risultare in miglioramento, come pare attualmente, domattina stessoinvierà una notaPresidenza della Regione. L’obiettivo è, come ha fatto saperenei giorni scorsi, consentire alle attività economiche della città normanna di riaprire. Dopo la proroga della ...