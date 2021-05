Messa in Tv oggi domenica 2 maggio 2021: orari, canale e diretta streaming (Video) (Di domenica 2 maggio 2021) Dove guardare la Messa in Tv oggi? Per tutti i fedeli che desiderano seguire la Messa in televisione, riportiamo il programma completo della giornata con tutte le funzioni religiose in calendario per domenica 2 maggio 2021. Alle ore 10.55 su Rai 1 sarà possibile seguire la Santa Messa dalla Chiesa di Santa Maria Assunta in Castel di Sangro (L’Aquila). Alle 12 c’è la Recita Regina Coeli. Per tutti i telespettatori che desiderano seguire la Messa online tramite Video player ricordiamo la possibilità di sintonizzarsi su RaiPlay.it per guardare la Santa Messa in live streaming. Un’altra funzione religiosa viene svolta alle ore 10 e trasMessa in tv da canale 5. Anche in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 maggio 2021) Dove guardare lain Tv? Per tutti i fedeli che desiderano seguire lain televisione, riportiamo il programma completo della giornata con tutte le funzioni religiose in calendario per. Alle ore 10.55 su Rai 1 sarà possibile seguire la Santadalla Chiesa di Santa Maria Assunta in Castel di Sangro (L’Aquila). Alle 12 c’è la Recita Regina Coeli. Per tutti i telespettatori che desiderano seguire laonline tramiteplayer ricordiamo la possibilità di sintonizzarsi su RaiPlay.it per guardare la Santain live. Un’altra funzione religiosa viene svolta alle ore 10 e trasin tv da5. Anche in ...

