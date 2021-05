“L’ondata sta rallentando”. Matteo Bassetti, la previsione che lascia ben sperare. “Ecco quando torneremo a vivere” (Di domenica 2 maggio 2021) Le riaperture e l’aria di primavera, quella vera, sono finalmente arrivate. La guerra contro il Coronavirus non è ancora finita, ma la campagna vaccinale che ha raggiunto il mezzo milione di somministrazioni al giorno e l’allentamento delle rigide misure anti-contagio lasciano qualche spiraglio di ottimismo. Il professore ordinario di Malattie Infettive e direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova ha recentemente rilasciato un’intervista al SecoloXIX. Matteo Bassetti spiega perché e in che modo gli italiani possono, fin d’ora, tornare ad assumere comportamenti messi nel dimenticatoio per oltre un anno: “Io la mano la darei già adesso perché questa cosa di salutarci come i pinguini, con il gomito, a me ha un po’ stufato. Non è pericoloso nel momento in cui la mano la igienizzo io e ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 2 maggio 2021) Le riaperture e l’aria di primavera, quella vera, sono finalmente arrivate. La guerra contro il Coronavirus non è ancora finita, ma la campagna vaccinale che ha raggiunto il mezzo milione di somministrazioni al giorno e l’allentamento delle rigide misure anti-contagiono qualche spiraglio di ottimismo. Il professore ordinario di Malattie Infettive e direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova ha recentemente rito un’intervista al SecoloXIX.spiega perché e in che modo gli italiani possono, fin d’ora, tornare ad assumere comportamenti messi nel dimenticatoio per oltre un anno: “Io la mano la darei già adesso perché questa cosa di salutarci come i pinguini, con il gomito, a me ha un po’ stufato. Non è pericoloso nel momento in cui la mano la igienizzo io e ...

