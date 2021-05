Isola 15 | protesi ai glutei per Manuela Ferrera? Arriva la piccata replica della naufraga

Leggi su fattidigossip

(Di domenica 2 maggio 2021)è stata una delle naufraghe dell’attuale edizione de L’dei Famosi, in onda su Canale 5 e condotta da Ilary Blasi. Proprio– che è stata eliminata dal reality la scorsa settimana – è stata al centro di numerose polemiche per via del suo ‘lato B’ mostrato durante una prova ricompensa in Honduras. L’ex meteorina del Tg 4, a detta di molti, si sarebbe rifatta ie ad avvalorare questa ipotesi ci aveva pensato anche il suo ex fidanzato Biagio D’Anelli che aveva confermato il fatto che laportasse delle, e che aveva quindi ceduto alla chirurgia estetica, a differenza di quanto lei aveva sempre affermato. Una volta tornata in Italia a mettere definitivamente la parola fine a tutta questa vicenda ci ha pensato la diretta ...