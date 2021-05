Internazionali d’Italia 2021: svelati i nomi delle pre-qualificazioni maschili e femminili (Di domenica 2 maggio 2021) Sono stati svelati i nomi dei 12 partecipanti alle pre-qualificazioni maschili e delle 8 al via in quelle femminili per l’accesso alle wild card del tabellone cadetto degli Internazionali d’Italia 2021. I due tornei si terranno in sedi separate, a Tirrenia quello degli uomini e a Formia quello delle donne. Questi coloro che prenderanno parte alla manifestazione maschile (3-5 maggio, tre inviti disponibili): Andrea Pellegrino, Raul Brancaccio, Francesco Forti, Flavio Cobolli, Luca Nardi, Francesco Passaro, Matteo Gigante, Federico Arnaboldi, Matteo Arnaldi, Francesco Mastrelli, Samuel Vincent Ruggeri. Di seguito, invece, coloro che si cimenteranno nella kermesse femminile (4-5 maggio, due inviti disponibili): Bianca ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) Sono statidei 12 partecipanti alle pre-8 al via in quelleper l’accesso alle wild card del tabellone cadetto degli. I due tornei si terranno in sedi separate, a Tirrenia quello degli uomini e a Formia quellodonne. Questi coloro che prenderanno parte alla manifestazione maschile (3-5 maggio, tre inviti disponibili): Andrea Pellegrino, Raul Brancaccio, Francesco Forti, Flavio Cobolli, Luca Nardi, Francesco Passaro, Matteo Gigante, Federico Arnaboldi, Matteo Arnaldi, Francesco Mastrelli, Samuel Vincent Ruggeri. Di seguito, invece, coloro che si cimenteranno nella kermesse femminile (4-5 maggio, due inviti disponibili): Bianca ...

