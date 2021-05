Fedez, il rapper capace di sfidare Salvini il sofista (Di domenica 2 maggio 2021) Il leader della Lega Matteo Salvini e la sua macchina mediatica, detta “la bestia”, sembravano veramente imbattibili. Anche le sue argomentazioni, squisitamente sofistiche, apparivano impossibili da demolire con contro-argomentazioni che non suonassero troppo complesse per essere mediaticamente appetibili e diventare virali. Mi spiego meglio. Il linguaggio sofistico-populista e, in particolare quello di Salvini, apre un problema nel dibattito retorico. Le parole del populismo possono essere smontate facilmente perché contengono sempre delle fallacie, degli errori logici facilmente individuabili. Il problema però è che la spiegazione necessaria per smontarle richiede un minimo di attenzione da parte del fruitore. Un’attenzione che l’interlocutore, spesso, non può o non vuole concedere, soprattutto sui social media, il principale canale di informazione ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 2 maggio 2021) Il leader della Lega Matteoe la sua macchina mediatica, detta “la bestia”, sembravano veramente imbattibili. Anche le sue argomentazioni, squisitamente sofistiche, apparivano impossibili da demolire con contro-argomentazioni che non suonassero troppo complesse per essere mediaticamente appetibili e diventare virali. Mi spiego meglio. Il linguaggio sofistico-populista e, in particolare quello di, apre un problema nel dibattito retorico. Le parole del populismo possono essere smontate facilmente perché contengono sempre delle fallacie, degli errori logici facilmente individuabili. Il problema però è che la spiegazione necessaria per smontarle richiede un minimo di attenzione da parte del fruitore. Un’attenzione che l’interlocutore, spesso, non può o non vuole concedere, soprattutto sui social media, il principale canale di informazione ...

fattoquotidiano : FEDEZ CONTRO LA LEGA Il rapper dal palco del primo maggio si scaglia contro i detrattori del disegno di legge anti-… - Agenzia_Ansa : Fedez contro Rai, pubblica la telefonata con Rai3. Ecco il VIDEO postato dal rapper #ANSA - IsabellaRauti : #Fedez Canta che ti passa invece fa comizio trasformando “concertone” #1maggio in festival dell’Unità. Il rapper in… - 73deva73 : RT @AlessandraOdri: Non capisco perché #Fedez possa,da cantante,fare propaganda politica arrogante ed unilaterale, durante il #concertoprim… - petitpaul54 : RT @5_bepi: Fedez sputtana lega, salvini, e RAI. Ha fatto bene dimostrando coraggio e senso di giustezza. Ma la domanda è..... Per dire ciò… -