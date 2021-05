Fedez ha dimostrato una volta per tutte che la tv, di fronte agli influencer, non può più competere (Di domenica 2 maggio 2021) Uno dei commenti più pertinenti di questo day after rispetto al discorso di Fedez al Primo Maggio, alle polemiche che ne sono seguite, al balletto dei comunicati stampa e – soprattutto – delle smentite, è stato quello di Luca Bizzarri che, non a caso, vive a cavallo di due mondi – quello della tv generalista e quello del social influencing – e che questi due mondi comprende alla perfezione: «Ieri si è ribadito – ha scritto su Twitter – che la comunicazione è cambiata: la tv generalista è sempre più piccola e irrilevante in confronto al web. Nello scontro tra due poteri, il più forte ha vinto». Abbiamo assistito a un confronto Fedez contro tv, che è un po’ l’opporsi del mondo vecchio e del mondo nuovo (quelli che Antonio Gramsci, non a caso, metteva in contrasto in una delle sue frasi più celebri), proprio nella confusa zona grigia che c’è nel passaggio ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 2 maggio 2021) Uno dei commenti più pertinenti di questo day after rispetto al discorso dial Primo Maggio, alle polemiche che ne sono seguite, al balletto dei comunicati stampa e – soprattutto – delle smentite, è stato quello di Luca Bizzarri che, non a caso, vive a cavallo di due mondi – quello della tv generalista e quello del social influencing – e che questi due mondi comprende alla perfezione: «Ieri si è ribadito – ha scritto su Twitter – che la comunicazione è cambiata: la tv generalista è sempre più piccola e irrilevante in confronto al web. Nello scontro tra due poteri, il più forte ha vinto». Abbiamo assistito a un confrontocontro tv, che è un po’ l’opporsi del mondo vecchio e del mondo nuovo (quelli che Antonio Gramsci, non a caso, metteva in contrasto in una delle sue frasi più celebri), proprio nella confusa zona grigia che c’è nel passaggio ...

6000sardine : “Le sto chiedendo di adeguarsi ad un sistema..” dal servizio pubblico non avremmo mai voluto sentire queste parole.… - AlicelikeAudrey : Si può pensare quello che si vuole... ma se c’è una cosa obiettiva e sotto il naso di tutti è che @Fedez stasera al… - LFerraraM5S : Questa non è la Rai che vogliamo. La televisione di Stato non può essere luogo di ingerenze politiche e di censura… - sonoungattoo : Che peccato che Fedez sia Fedez perché scrollarsi di dosso il pregiudizio sulla persona, dopo aver detto cose sacro… - frabarraco : RT @danoris2110: L'analisi politica è che Fedez ha dimostrato un coraggio sconosciuto a tutti i nani e le ballerine che occupano la televis… -