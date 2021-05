DIRETTA F1, GP Portogallo LIVE: vittoria vicina per Hamilton, Bottas gregario perfetto (Di domenica 2 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 35° giro/66 Hamilton sempre più in fuga. 4? su Bottas e 5?1 su Verstappen. 35° giro/66 Ocon supera Gasly per l’11° posto. 34° giro/66 La classifica parziale. I primi otto non si sono ancora fermati: 1 Lewis Hamilton MercedesLEADER 2 2 Valtteri Bottas Mercedes+3.709 2 3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+5.199 2 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+14.292 2 5 Daniel RICCIARDO McLaren+35.652 2 6 Fernando ALONSO Alpine+37.751 2 7 Lance STROLL Aston Martin+44.046 2 8 Lando NORRIS McLaren+52.160 3 9 Carlos SAINZ Ferrari+54.502 3 10 Charles LECLERC Ferrari+55.861 3 11 Pierre GASLY AlphaTauri+58.506 3 12 Esteban OCON Alpine+59.186 3 13 Sebastian VETTEL Aston Martin+65.461 3 14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+67.975 3 15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+77.338 ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA35° giro/66sempre più in fuga. 4? sue 5?1 su Verstappen. 35° giro/66 Ocon supera Gasly per l’11° posto. 34° giro/66 La classifica parziale. I primi otto non si sono ancora fermati: 1 LewisMercedesLEADER 2 2 ValtteriMercedes+3.709 2 3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+5.199 2 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+14.292 2 5 Daniel RICCIARDO McLaren+35.652 2 6 Fernando ALONSO Alpine+37.751 2 7 Lance STROLL Aston Martin+44.046 2 8 Lando NORRIS McLaren+52.160 3 9 Carlos SAINZ Ferrari+54.502 3 10 Charles LECLERC Ferrari+55.861 3 11 Pierre GASLY AlphaTauri+58.506 3 12 Esteban OCON Alpine+59.186 3 13 Sebastian VETTEL Aston Martin+65.461 3 14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+67.975 3 15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+77.338 ...

