Diletta Leotta difesa da Maurizio Costanzo: “Su di lei critiche ingenerose” (Di domenica 2 maggio 2021) Diletta Leotta al centro delle polemiche, Maurizio Costanzo confessa: “critiche ingenerose” Sull’ultimo numero del magazine Nuovo una lettrice ha scritto una lunga email a Maurizio Costanzo, il quale ha una sua rubrica in cui parla di Televisione. Il motivo? Ha voluto chiedergli il perchè la Rai non si sia mai fatta avanti per ingaggiare una conduttrice talentuosa come Diletta Leotta, che spesso viene criticata ingiustamente. A quel punto il marito di Maria De Filippi ha risposto alla lettrice di pensarla allo stesso modo, asserendo di essere convinto che molte di queste critiche mosse nei suoi confronti siano del tutto ingenerose perchè ci sarebbe troppo pregiudizio: “Si è spesso ... Leggi su cityroma (Di domenica 2 maggio 2021)al centro delle polemiche,confessa: “” Sull’ultimo numero del magazine Nuovo una lettrice ha scritto una lunga email a, il quale ha una sua rubrica in cui parla di Televisione. Il motivo? Ha voluto chiedergli il perchè la Rai non si sia mai fatta avanti per ingaggiare una conduttrice talentuosa come, che spesso viene criticata ingiustamente. A quel punto il marito di Maria De Filippi ha risposto alla lettrice di pensarla allo stesso modo, asserendo di essere convinto che molte di questemosse nei suoi confronti siano del tuttoperchè ci sarebbe troppo pregiudizio: “Si è spesso ...

VanityFairIt : «Mi fanno passare come una mangia-uomini. Nessuna star di sesso maschile è oggetto di morbosa attenzione giornalist… - Paolo_Bargiggia : Quando persino @DilettaLeotta vuole dare lezioni di giornalismo e di moralità...Qui, provo a spiegarle qualcosa...… - stanzaselvaggia : “Non sono una mangiauomini”. Diletta Leotta, nel 2021, pensa che una donna debba difendere la sua moralità, anziché… - castrobarbieri : RT @donchi06: Maurizio Costanzo risponde a Lucarelli e altri esprimendo il suo massimo apprezzamento per le capacità professionali di Dilet… - womantimeswebtv : Furiosa contro giornalisti e paparazzi Diletta Leotta prova a far chiarezza ma le foto con Ryan Friedkin la incastr… -