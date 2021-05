De Luca: «Con migliaia di persone in giro senza mascherina torneremo presto in zona rossa» (Di domenica 2 maggio 2021) Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato con la stampa di vaccini ed altro. «L’appello in questo momento lo rivolgo ai nostri concittadini. Da oggi in poi quello che succederà dipenderà da due fattori al 50%: la quota di vaccini disponibili e il senso di responsabilità dei cittadini. Qualche immagine che abbiamo già visto questo fine settimana ci deve preoccupare, perché se ci sono migliaia di persone in giro senza mascherine non va bene, perché vuol dire che tra due settimane andiamo in zona rossa e ci giochiamo l’estate. La nostra priorità adesso è vaccinare tutto il comparto turistico alberghiero commerciale, perché è un reparto che richiede decisioni oggi, entro il mese di maggio, perché se saltiamo quello abbiamo regalato milioni di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 maggio 2021) Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De, ha parlato con la stampa di vaccini ed altro. «L’appello in questo momento lo rivolgo ai nostri concittadini. Da oggi in poi quello che succederà dipenderà da due fattori al 50%: la quota di vaccini disponibili e il senso di responsabilità dei cittadini. Qualche immagine che abbiamo già visto questo fine settimana ci deve preoccupare, perché se ci sonodiinmascherine non va bene, perché vuol dire che tra due settimane andiamo ine ci giochiamo l’estate. La nostra priorità adesso è vaccinare tutto il comparto turistico alberghiero commerciale, perché è un reparto che richiede decisioni oggi, entro il mese di maggio, perché se saltiamo quello abbiamo regalato milioni di ...

