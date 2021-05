Ddl Zan, scoppia caso Fedez al concertone del Primo Maggio. Rai: nessun a censura sul cantante (Di domenica 2 maggio 2021) Fedez e il concerto del Primo Maggio, il caso - tra Twitter e denunce di censura - irrompe nel dibattito politico. Al concertone il rapper ha attaccato la Lega per l'ostruzionismo al ddl Zan contro l'omofobia. Sui social, con video pubblicati su Twitter e Instagram, l'artista ha denunciato il presunto tentativo di censura della Rai. Da ieri sera, i temi sono diventati argomento di discussione per tutta la politica. Una polemica tutta interna alla sinistra taglia corto Matteo Salvini.In pratica, Fedez sul palco del Primo Maggio, in diretta televisiva, attacca il senatore leghista Ostellari, reo di osteggiare il Ddl Zan, e tutta la Lega. In un attimo scoppia il caso politico. Il rapper ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 2 maggio 2021)e il concerto del, il- tra Twitter e denunce di- irrompe nel dibattito politico. Alil rapper ha attaccato la Lega per l'ostruzionismo al ddl Zan contro l'omofobia. Sui social, con video pubblicati su Twitter e Instagram, l'artista ha denunciato il presunto tentativo didella Rai. Da ieri sera, i temi sono diventati argomento di discussione per tutta la politica. Una polemica tutta interna alla sinistra taglia corto Matteo Salvini.In pratica,sul palco del, in diretta televisiva, attacca il senatore leghista Ostellari, reo di osteggiare il Ddl Zan, e tutta la Lega. In un attimoilpolitico. Il rapper ...

davidallegranti : Non è necessariamente omofobo chi ha perplessità, anche forti, sul DDL Zan, non è una vedova di Arcuri o Conte chi… - petergomezblog : Concertone, #Fedez contro la Lega sul ddl Zan: “Il Senato ha tempo di ridare il vitalizio a #Formigoni e non di tut… - AnnalisaChirico : Interviene persino Enrico Letta sul caso Fedez perché, dice, è importante fare le battaglie per ‘i diritti civili,… - AutonomoVeneto : RT @AnnalisaChirico: Interviene persino Enrico Letta sul caso Fedez perché, dice, è importante fare le battaglie per ‘i diritti civili, lo… - adrianabiffis : RT @LorenzoCast89: Dopo quattordici mesi di pandemia, lockdown, rivolgimenti economici globali, disoccupazione e contrazione, Recovery Plan… -