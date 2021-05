Covid, viaggi con i figli: le regole per muoversi in Europa coi bambini (Di domenica 2 maggio 2021) Manca sempre meno all’estate e, dopo aver trascorso ormai molto tempo all’interno delle mura domestiche, la voglia di vacanza si fa sempre più forte. Sarà, tuttavia, la seconda estate che passeremo in compagnia del Covid-19 e la domanda si fa sempre più insistente: sarà possibile spostarsi oltre i confini nazionali? La risposta è sì ma, per muoversi all’interno dell’Europa, occorrerà rispettare scrupolosamente alcune regole. Vediamo un po’. Ogni Stato del Vecchio Continente avrà delle direttive d’ingresso da seguire, non sempre uniformate tra un Paese e l’altro. In primis occorre osservare che il prossimo 30 giugno, all’interno dell’UE, dovrebbe debuttare il green pass europeo, un documento digitale pensato proprio per facilitare gli spostamenti. Al suo interno saranno inseriti i propri dati: tampone negativo al ... Leggi su dilei (Di domenica 2 maggio 2021) Manca sempre meno all’estate e, dopo aver trascorso ormai molto tempo all’interno delle mura domestiche, la voglia di vacanza si fa sempre più forte. Sarà, tuttavia, la seconda estate che passeremo in compagnia del-19 e la domanda si fa sempre più insistente: sarà possibile spostarsi oltre i confini nazionali? La risposta è sì ma, perall’interno dell’, occorrerà rispettare scrupolosamente alcune. Vediamo un po’. Ogni Stato del Vecchio Continente avrà delle direttive d’ingresso da seguire, non sempre uniformate tra un Paese e l’altro. In primis occorre osservare che il prossimo 30 giugno, all’interno dell’UE, dovrebbe debuttare il green pass europeo, un documento digitale pensato proprio per facilitare gli spostamenti. Al suo interno saranno inseriti i propri dati: tampone negativo al ...

