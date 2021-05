Covid, de Magistris: “Arrivato mio turno, mi sono vaccinato” (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, si è vaccinato stamattina all’hub di Capodichino. “Mi sono vaccinato, è Arrivato il mio turno”, ha detto. “Ieri l’Asl me l’ha comunicato e quindi voglio rinnovare l’appello a tutti a vaccinarsi appena arriva il proprio turno. E’ importante e doveroso per gli altri e per se stessi. Il Paese deve accelerare, l’unica strada è vaccinare”, ha aggiunto il sindaco L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Napoli, Luigi de, si èstamattina all’hub di Capodichino. “Mi, èil mio”, ha detto. “Ieri l’Asl me l’ha comunicato e quindi voglio rinnovare l’appello a tutti a vaccinarsi appena arriva il proprio. E’ importante e doveroso per gli altri e per se stessi. Il Paese deve accelerare, l’unica strada è vaccinare”, ha aggiunto il sindaco L'articolo proviene da Anteprima24.it.

