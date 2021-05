Coronavirus, negli Usa 103 milioni di persone vaccinate con due dosi (Di domenica 2 maggio 2021) Il numero di americani che hanno ottenuto il ciclo completo di vaccino contro il Coronavirus ha toccato quota 103 milioni (il 31,2% della popolazione totale), secondo i Cdc: stando ai dati, il 44% dei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 2 maggio 2021) Il numero di americani che hanno ottenuto il ciclo completo di vaccino contro ilha toccato quota 103(il 31,2% della popolazione totale), secondo i Cdc: stando ai dati, il 44% dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus negli Coronavirus, negli Usa 103 milioni di persone vaccinate con due dosi Il numero di americani che hanno ottenuto il ciclo completo di vaccino contro il coronavirus ha toccato quota 103 milioni (il 31,2% della popolazione totale), secondo i Cdc: stando ai dati, il 44% dei cittadini ha invece ricevuto almeno una dose, e il numero di casi giornalieri di ...

Vaccini, inoculate più di 1,3 milioni di dosi: hub aperti anche oggi. La mappa per provincia ... volontari della protezione civile, medici di famiglia, sono tutti al lavoro nei reparti, negli ambulatori, per portare avanti la campagna vaccinale e curare chi sta combattendo contro il coronavirus ...

Coronavirus, in India 390mila nuovi casi e arriva Sputnik. Contagi in calo in Italia New Delhi estende il lockdown fino al 10 maggio. Nuovo record di morti in India: 3.689 i morti, il numero più alto registrato in un solo giorno dall'inizio della pandemia ...

