Con papà palleggia nelle cave di marmo di Carrara, con la mamma ha appena vinto una scommessa per un desiderio che aveva da anni. Ora lo aspettano nuove sfide (Di domenica 2 maggio 2021) Dodici anni fa, quando ne aveva sette pieni di grilli per la testa, Lorenzo Musetti era salito con i compagni della scuola tennis sul torpedone organizzato dal circolo di Carrara dove studiava da campione: direzione Internazionali d’Italia, Roma. «Ero un bambino, ma i ricordi sono nitidi. Mi piazzai su un campo stracolmo per veder giocare Roger Federer, il mio eroe, in doppio. Da allora, ogni volta che entro al Foro Italico mi batte forte il cuore. Mai avrei pensato di arrivarci dovendo difendere gli ottavi di finale dell’anno scorso, ma Roma è il posto del mondo dove più ci tengo a far bene». L’amico Jannik Sinner Del momento boom del tennis italiano con dieci giocatori nei top 100 (record), Lorenzo detto Muse o Muso («Mai Lollo, ti prego: è tremendo…») è il cucciolo di fuoriclasse numero 84 (o giù di lì) della ... Leggi su iodonna (Di domenica 2 maggio 2021) Dodicifa, quando nesette pieni di grilli per la testa, Lorenzo Musetti era salito con i compagni della scuola tennis sul torpedone organizzato dal circolo didove studiava da campione: direzione Internazionali d’Italia, Roma. «Ero un bambino, ma i ricordi sono nitidi. Mi piazzai su un campo stracolmo per veder giocare Roger Federer, il mio eroe, in doppio. Da allora, ogni volta che entro al Foro Italico mi batte forte il cuore. Mai avrei pensato di arrivarci dovendo difendere gli ottavi di finale dell’anno scorso, ma Roma è il posto del mondo dove più ci tengo a far bene». L’amico Jk Sinner Del momento boom del tennis italiano con dieci giocatori nei top 100 (record), Lorenzo detto Muse o Muso («Mai Lollo, ti prego: è tremendo…») è il cucciolo di fuoriclasse numero 84 (o giù di lì) della ...

Ultime Notizie dalla rete : Con papà E' morto Mimmo Angeli, storico direttore del Corriere Mercantile dal '79 al 2015 Entrato giovanissimo al giornale (suo papà ne era lo storico e inflessibile proto), ha iniziato la ... La parabola felice del Corriere Mercantile pareva essersi esaurita nel 1977 con il fallimento del ...

A Genova si celebra la 'Giornata regionale della Polizia Locale' con la consegna delle onoreficienze Domani, lunedì 3 maggio, verrà celebrata la "Giornata regionale della Polizia Locale", istituita da Regione Liguria nel 2018, con approvazione del Consiglio regionale. La data è stata individuata ...

