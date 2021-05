Coldiretti | “stagione ottima per l’uliveto Calabria” | ma cresce del 5% l’importazione di olio straniero

(Di domenica 2 maggio 2021) “Nemmeno la pandemia ha fermato l’invasione di, prodotti venduti a prezzi stracciati”: la nota diLa prima fotografia deldelladescrive, per tutti gli areali produttivi, unaolivicola che si presenta, con una fioritura eccezionale e una eccellente vegetazione e che, quindi, fa presagire undi qualità. Tutti sappiamo quanto ciò sia importante per l’economia della nostra regione. “L’olivicoltura – illustrano i tecnici di– si sviluppa sul 24% della superficie agricola della regione, con oltre 84mila aziende, una superficie coltivata di oltre 189mila ettari, oltre 35 milioni di ...

citynowit : Gli ultimi dati e le raccomandazioni di Coldiretti - lametino : Coldiretti: ”Stagione ottima per uliveto Calabria ma aumenta importazione olio straniero” - - greencityit : Recovery, Coldiretti: l’agricoltura italiana la più green d’Europa: “L’agricoltura italiana è una risorsa strategic… -

Ultime Notizie dalla rete : Coldiretti stagione

Cosenza Channel

La prima fotografia dell'uliveto Calabria delladescrive, per tutti gli areali produttivi, unaolivicola che si presenta ottima, con una fioritura eccezionale e una eccellente vegetazione e che, quindi, fa presagire un olio di ...La prima fotografia dell'uliveto Calabria delladescrive, per tutti gli areali produttivi, unaolivicola che si presenta ottima, con una fioritura eccezionale e una eccellente vegetazione e che, quindi, fa presagire un olio di ...In Calabria olio di qualità e stagione ottima "ma aumenta l'importazione straniera a poco prezzo". E' la denuncia di Coldiretti ...Coldiretti invita a diffidare dei prezzi troppo bassi, guardare con più attenzione le etichette e acquistare extravergini a denominazione di origine Dop e Igp ...