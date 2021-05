Chiara Ferragni | è successo prima del discorso di Fedez | il messaggio

(Di domenica 2 maggio 2021) Arriva ildi, èdeldi: cosa ha detto. Ormai non si parla d’altro,è al centro dei discorsi un po’ di tutti, diciamo la verità. Il rapper, da tempo, diventa portavoce di molti, mandando avanti le sue posizioni. Proprio ieri, si è alzato un forte polverone, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Quindi il marito diè salito sul palco, ha cantato i due pezzi in programma e poi ha iniziato il suo discorso puntando il dito proprio sulla Rai, accusando l'azienda di censura. La ...Già prima dell'esibizione si erano venuti a sapere i contenuti al vetriolo contro il Carroccio, il tutto condito dalle accuse del marito didi aver subito un tentativo di censura ...Chiara Ferragni riporta un post su instagram, con parole riferite al discorso di Fedez, prima del suo intervento al Concerto: "Faccia fiera.." ...Chiara Ferragni diventa l'eroina di un videogioco, in cui veste i panni di una principessa che dovrà mettere in salvo la sua amata cagnolina.