Chiara Ferragni, è successo prima del discorso di Fedez: il messaggio (Di domenica 2 maggio 2021) Arriva il messaggio di Chiara Ferragni, è successo prima del discorso di Fedez: cosa ha detto. Ormai non si parla d’altro, Fedez è al centro dei discorsi un po’ di tutti, diciamo la verità. Il rapper, da tempo, diventa portavoce di molti, mandando avanti le sue posizioni. Proprio ieri, si è alzato un forte polverone, L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 2 maggio 2021) Arriva ildi, èdeldi: cosa ha detto. Ormai non si parla d’altro,è al centro dei discorsi un po’ di tutti, diciamo la verità. Il rapper, da tempo, diventa portavoce di molti, mandando avanti le sue posizioni. Proprio ieri, si è alzato un forte polverone, L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

wonhosimpp : RT @xtommoway: ora che chiara ferragni ha preso l’unico uomo buono in italia come facciamo - amjant01 : RT @hvdaswag: sinceramente capisco chiara ferragni che dopo che essere stata dissata da fedez in una canzone, ci è finita sposata e con due… - laurenisaqueen_ : RT @nerorimmel: Sì ma dove sono i partiti di sinistra, dove sono i sindacati, dove sono quelli che dovrebbero in teoria difendere i diritti… - betitonme : RT @xtommoway: ora che chiara ferragni ha preso l’unico uomo buono in italia come facciamo - IntrevadoStella : RT @angvs_: In un mese Fedez e Chiara Ferragni hanno sputtanato il caso dei vaccini in Lombardia, sputtanato la Rai e stanno lottando per l… -