Chi è Ciro Grillo | il figlio di Beppe accusato di stupro

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 2 maggio 2021) Ilpiù piccolo di, è statodiinsieme ad altri suoi amici ai danni di una ragazza, S., che ha sporto denuncia due anni fa e 8 giorni dopo la violenza Ildi, il più piccolo dal nome, anni 19, èdidi gruppo, insieme a tre amici. I quattro sono accusati di aver violentato il 16 luglio 2019 una ragazza di 19 anni, nella villa in Costa Smeralda di proprietà del padre, dopo una serata al Billionaire. I ragazzi nel momento in cui scriviamo sono ancora a piede libero perchè contro di loro non c’è stato ancora nessun rinvio a giudizio. Fino a due anni fa di...