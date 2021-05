Cesara Buonamici racconta cosa accadeva al TG5 con Mentana | “Sentiva le urla dalla regia”

(Di domenica 2 maggio 2021) Intervistata a Domenica Live,hatoagli esordi conal TG5 e la sua amicizia con Sposini Oggi, 2 maggio 2021,hato della sua amicizia con Lamberto Sposini a Domenica Live. Come è noto, il giornalista e conduttore è assente da 10 annitv italiana a causa di una malattia. La Bonamici ha parlato anche dei suoi momenti speciali con Sposini e della sua capacità comunicativa. “E’ un grande giornalista e uno che riempie davvero la scena, io non l’ho mai visto. Aveva una capacità comunicativa formidabile, che da una parte serve ad alleggerire e dall’altra serve a dare spessore al nostro lavoro. Questo desiderio di risentirlo e di rivederlo non è diminuito nemmeno ...

Domenica Live,parla dell'amico Lamberto Sposini : 'Il nostro desiderio di riabbracciarlo in redazione non si è mai indebolito. La sua presenza, tra noi, è sempre forte'. Raccontando l'amicizia con ...presente in studio a Domenica Live per ricordare gli esordi in tv, l'inaugurazione del telegiornale di canale 5, e l'amico Lamberto Sposini : 'Fu un successo, ma andò tutto storto, ...'