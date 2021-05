Caso Fedez, Meloni: “Persa un’occasione preziosa per parlare dei problemi di milioni di italiani” (Di domenica 2 maggio 2021) ROMA – “La cosa divertente della vicenda del concerto del primo maggio è vedere il cortocircuito di certa sinistra che si straccia le vesti sulla censura ma poi, di fatto, sponsorizza proposte di legge che limitano la libertà d’espressione. La cosa triste, invece, è che ancora una volta è stata Persa un’occasione preziosa per parlare dei problemi di milioni di italiani”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni (foto), a proposito del Caso Fedez. “Ci sono lavoratori che da più di un anno aspettano risposte: attività messe in ginocchio, altre che non riapriranno più, il tutto unito a pesanti limitazioni delle libertà personali. Era chiedere troppo che ci si concentrasse sulla ripartenza economica e sociale ... Leggi su lopinionista (Di domenica 2 maggio 2021) ROMA – “La cosa divertente della vicenda del concerto del primo maggio è vedere il cortocircuito di certa sinistra che si straccia le vesti sulla censura ma poi, di fatto, sponsorizza proposte di legge che limitano la libertà d’espressione. La cosa triste, invece, è che ancora una volta è stataperdeididi”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia(foto), a proposito del. “Ci sono lavoratori che da più di un anno aspettano risposte: attività messe in ginocchio, altre che non riapriranno più, il tutto unito a pesanti limitazioni delle libertà personali. Era chiedere troppo che ci si concentrasse sulla ripartenza economica e sociale ...

