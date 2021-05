Calcio | Lazio | Immobile raggiunge Piola a 149 gol | ‘ha fatto la storia | è un onore’

(Di domenica 2 maggio 2021) Roma, 2 mag. – (Adnkronos) – “Haladi questa società, è un onore per me poterlore. Essere accostati a nomi così importanti per me è motivo di orgoglio”. L’attaccante dellaCirocommenta così l’essere riuscito ad eguagliare Silvioa quota 149 gol con la maglia biancoceleste. Il 31enne napoletano ha raggiunto lo storico traguardo grazie a undi rigore realizzato nel successo per 4-3 sul Genoa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

