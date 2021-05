Bonucci: “Se ci accontentiamo di questi 10 minuti, significa che non abbiamo capito niente” (Di domenica 2 maggio 2021) Leonardo Bonucci, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dopo Udinese–Juve. “abbiamo portato a casa solo 3 punti, la stagione è ancora lunga. Se ci accontentiamo di questi minuti, non abbiamo capito niente”. Sulle difficoltà: “Non riusciamo a cambiare marcia e tenerla per tutta la partita e questa è la cosa più difficile ma dalla quale dobbiamo trovare le forze per arrivare in Champions e portare a casa la Coppa Italia. Le partite si decidono sugli episodi. Loro ce lo hanno regalato come avevamo fatto noi. Dopo così tante partite devi stare attento agli episodi e ai dettagli e spesso le abbiamo perse così. Era una partita da vincere. Non abbiamo subito granché ma mancava quel briciolo di determinazione e cuore che ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 2 maggio 2021) Leonardo, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dopo Udinese–Juve. “portato a casa solo 3 punti, la stagione è ancora lunga. Se cidi, non”. Sulle difficoltà: “Non riusciamo a cambiare marcia e tenerla per tutta la partita e questa è la cosa più difficile ma dalla quale dobbiamo trovare le forze per arrivare in Champions e portare a casa la Coppa Italia. Le partite si decidono sugli episodi. Loro ce lo hanno regalato come avevamo fatto noi. Dopo così tante partite devi stare attento agli episodi e ai dettagli e spesso leperse così. Era una partita da vincere. Nonsubito granché ma mancava quel briciolo di determinazione e cuore che ...

