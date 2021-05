Amici, le prime parole di Samuele Barbetta dopo l’eliminazione dal talent: “Mi sento spaesato, ma…” (Di domenica 2 maggio 2021) Samuele Barbetta è stato l’eliminato della settima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino è finito al ballottaggio finale con Serena e Alessandro, ma purtroppo non ha avuto la meglio su quest’ultimi. L’ormai ex allievo della scuola di Amici è apparso molto abbattuto dopo aver scoperto l’esito del televoto, rivelando di … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 2 maggio 2021)è stato l’eliminato della settima puntata del Serale didi Maria De Filippi. Il ballerino è finito al ballottaggio finale con Serena e Alessandro, ma purtroppo non ha avuto la meglio su quest’ultimi. L’ormai ex allievo della scuola diè apparso molto abbattutoaver scoperto l’esito del televoto, rivelando di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

AmiciUfficiale : Le prime parole di Samuele subito dopo l'eliminazione dalla settima puntata del Serale le trovate in esclusiva sull… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Sabato 1 Maggio #Amici cala però e leader assoluto del prime time del sabato, il programma presenta… - 7robi7p : @binge_ginger Aggiungo anche che in una delle prime interviste che ha fatto dopo amici disse che certi amori posson… - ciolanoglus : @TaRulleGulle Io non ero del tutto scettico su Pirlo all'inizio Ho visto idee interessanti nelle prime battute Cert… - Ary1797 : RT @AmiciUfficiale: Le prime parole di Samuele subito dopo l'eliminazione dalla settima puntata del Serale le trovate in esclusiva sulla nu… -