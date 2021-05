Amici 20, Maria De FIlippi spiazza tutti in diretta: reazione inaspettata, mai sentita (Di domenica 2 maggio 2021) Durante la settima puntata di Amici 20, Maria De FIlippi va su tutte le furie e punta il dito contro la responsabile. L’incredibile reazione. Ieri sera su Canale 5 è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 2 maggio 2021) Durante la settima puntata di20,Deva su tutte le furie e punta il dito contro la responsabile. L’incredibile. Ieri sera su Canale 5 è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

zazoomblog : Amici 20 Samuele eliminato: “Sei un artista”. Maria De Filippi spiazza FOTO - #Amici #Samuele #eliminato: #artista”… - bimbadipippo : RT @_Iraminalife_: E ANCHE QUESTA EDIZIONE DI AMICI LA VINCE FILIPPO MARIA FANTI AKA IRAMA AH? AH NON HA PARTECIPATO? EHM SCUSATE #Amici20 - feffa_11 : @adorablecamp Allora, siamo d’accordo che ad amici ci sono sempre stati i “prescelti” e protetti di Maria come Gaia… - DarioL46 : Settima puntata e settimo successo per Amici Di Maria De Filippi! Ben 5.181mln spettatori e il 25.75%di share. Pic… - AsiyaMiya : RT @Papryka5: D’aprirci in fiore e d’appassire insieme noi facciamo esperienza. […] Rainer Maria Rilke #Buonpomeriggio amici di Twitter… -