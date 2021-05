A Mosca la polizia interrompe uno spettacolo che parlava di Bielorussia (Di domenica 2 maggio 2021) In Russia, in un teatro off di Mosca, al Teatre.doc, si è verificata l'interruzione di uno spettacolo da parte della polizia: si tratta del "Neighbours", basato sulle storie dei bielorussi che hanno ... Leggi su globalist (Di domenica 2 maggio 2021) In Russia, in un teatro off di, al Teatre.doc, si è verificata l'interruzione di unoda parte della: si tratta del "Neighbours", basato sulle storie dei bielorussi che hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Mosca polizia A Mosca la polizia interrompe uno spettacolo che parlava di Bielorussia In Russia, in un teatro off di Mosca, al Teatre.doc, si è verificata l'interruzione di uno spettacolo da parte della Polizia: si tratta del "Neighbours", basato sulle storie dei bielorussi che hanno subito gli interventi delle ...

Covid in India, oltre 400mila contagi nelle ultime 24 ore. Nuova Delhi prolunga il lockdown ...e due membri del personale sanitario sono morti nell'incendio - ha riferito il capo della polizia ... Ricevute le prime 150 mila dosi di Sputnik V inviate da Mosca L'India ha ricevuto oggi un primo ...

Primo maggio in Europa: scontri a Lione, decine di arresti a Istanbul

Manifestazioni in tutta Europa in occasione della festa dei lavoratori. A Lione scontri tra polizia e manifestanti, con lanci di oggetti e lacrimogeni: prese di mira le vetrine di alcune banche.

Da Navalny a Meduza, così Mosca soffoca il dissenso Una sequenza di avvenimenti negli ultimi giorni rischia di condizionare pesantemente il confronto politico e sociale in Russia. Nello spazio di poco tempo vi son stati gli arresti a scoppio ritardato ...

