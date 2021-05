Volley | Conegliano campione d' Europa | battuta la Vakifbank

(Di sabato 1 maggio 2021) L' Imocoha chiuso in maniera perfetta la propria stagione pallavolistica . Dopo aver vinto qualche giorno fa il tricolore, la squadra veneta ha conquistato la Champions League in ...

SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY CONEGLIANO VINCE LA CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE 3-2 Battuta Vakif Istanbul 22-25, 25-22, 23-25, 25-… - LegaVolleyFem : ???????? L' A.Carraro @ImocoVolley #Conegliano conquista la @CEVolleyballCL #ChampionsLeague Volley!!! 3-2 sul… - repubblica : Volley femminile, Conegliano campione d'Europa: super Egonu firma la Champions - higuera2866 : RT @Corriere: Conegliano regina d’Europa nel segno di Egonu: 40 punti e l’attacco col brivido finale - Master916_21 : RT @GiorgiaMeloni: Complimenti alle ragazze dell’Imoco Volley Conegliano che conquistano la Champions League di pallavolo femminile. Orgogl… -

ce l'ha fatta. Le pluricampionesse d'Italia salgono sul tetto d'Europa battendo nella finalissima della Champions League difemminile il VakifBank Istanbul per 3 - 2. Gara ...L' Imocoha chiuso in maniera perfetta la propria stagione pallavolistica . Dopo aver vinto qualche giorno fa il tricolore, la squadra veneta ha conquistato la Champions League in finale sul ...Conegliano ha vinto la Champions League 2021 di volley femminile. Le Pantere si sono laureate Campionesse d'Europa. Le Campionesse d'Italia ci sono riuscite al termine di una partita folle giocata all ...Le venete, trascinate da una straordinaria Paola Egonu, battono nella Superfinal il VakifBank Istanbul e per la prima volta nella propria storia salgono sul tetto d'Europa ...