Villa Cortese. Tentano di rubare il bancomat alla Bcc, ma fuggono senza soldi (Di sabato 1 maggio 2021) bancomat divelto dal muro e abbandonato a pochi metri di distanza. Finisce con un tentato furto e molti danni alla banca l'assalto che ignoti malviventi hanno sferrato contro la filiale di Villa Cortese (MI) della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Secondo quanto ricostruito, i ladri si sono presentati con un camioncino davanti alla filiale di piazza Carroccio 1 intorno alle 4 di notte di sabato 1° maggio. Hanno divelto un serramento per avere accesso al bancomat e hanno agganciato con un cavo il distributore di banconote. Qualcosa però è andato storto: il bancomat si è probabilmente incagliato sulla pavimentazione della piazza, rompendo il cavo di trascinamento. Così i malviventi sono stati costretti alla fuga a mani vuote. Sul posto sono ...

