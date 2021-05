Vera Gemma sul suo futuro in tv: ecco dove vorrebbe fare l’opinionista (Di sabato 1 maggio 2021) Vera Gemma purtroppo ha dovuto lasciare definitivamente l’Isola dei Famosi dopo aver perso per l’ennesima volta al televoto. L’Amica di Asia Argento sulle pagine del periodico Ora ha parlato della sua esperienza in Honduras e dei progetti per il futuro. “All’Isola non hai nulla, devi sopravvivere, si soffre tanto la fame e quindi crolla qualunque tipo di personaggio che ti sei costruito. Vieni fuori per quello che sei alla fine, perché crollano tutte el sovrastrutture. Posso dire che è un’esperienza forte. Quella dell’Isola dei Famosi è una opportunità particolare, perché fa vedere tutto di te. Un futuro in televisione? Perché no? Se mi piacerebbe fare l’opinionista? Non il GF Vip, ma mi piacerebbe essere opinionista in un programma come quello di Chiambretti, per esempio. Intanto ... Leggi su biccy (Di sabato 1 maggio 2021)purtroppo ha dovuto lasciare definitivamente l’Isola dei Famosi dopo aver perso per l’ennesima volta al televoto. L’Amica di Asia Argento sulle pagine del periodico Ora ha parlato della sua esperienza in Honduras e dei progetti per il. “All’Isola non hai nulla, devi sopravvivere, si soffre tanto la fame e quindi crolla qualunque tipo di personaggio che ti sei costruito. Vieni fuori per quello che sei alla fine, perché crollano tutte el sovrastrutture. Posso dire che è un’esperienza forte. Quella dell’Isola dei Famosi è una opportunità particolare, perché fa vedere tutto di te. Unin televisione? Perché no? Se mi piacerebbe? Non il GF Vip, ma mi piacerebbe essere opinionista in un programma come quello di Chiambretti, per esempio. Intanto ...

BITCHYFit : Vera Gemma sul suo futuro in tv: ecco dove vorrebbe fare l’opinionista - lostjnpieces : anche giane alessandra e vera gemma hanno detto no ratti - divinaba68 : RT @EsauRita6: Io che aspetto il ritorno in Italia di Vera Gemma per godere dello show che farà quando incontrerà Tommaso #tzvip https://t.… - foolsgvld__ : lo so io, e lo sai anche tu in fondo, che se hai una crush per harry è solo per copertura, la vera crush ce l'hai per gemma e anne - paolamainardii1 : RT @EsauRita6: Io che aspetto il ritorno in Italia di Vera Gemma per godere dello show che farà quando incontrerà Tommaso #tzvip https://t.… -