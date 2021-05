Uomini e Donne: Vanessa Spoto parla della rivale Eugenia (Di sabato 1 maggio 2021) Una delle corteggiatrici di Massimiliano Mollicone a Uomini e Donne è Vanessa Spoto. Tra la diciannovenne di Prato e il cavaliere di Nettuno c'è una grande alchimia fisica e per questo la corteggiatrice non teme affatto la sua rivale Eugenia Rigotti. La Spoto è arrivata nel dating show mettendo subito in chiaro di essere amante della moda e di avere il sogno di diventare Miss Italia. Dopo essere uscita sia con Giacomo che con Massimiliano, Vanessa ha deciso di concentrarsi esclusivamente sul secondo nella speranza di conquistare il suo cuore. Per riuscirci però la ragazza deve riuscire ad avere la meglio sulla rivale Eugenia che, dopo aver abbandonato per un po' il dating show di Canale 5, ha deciso ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 1 maggio 2021) Una delle corteggiatrici di Massimiliano Mollicone a. Tra la diciannovenne di Prato e il cavaliere di Nettuno c'è una grande alchimia fisica e per questo la corteggiatrice non teme affatto la suaRigotti. Laè arrivata nel dating show mettendo subito in chiaro di essere amantemoda e di avere il sogno di diventare Miss Italia. Dopo essere uscita sia con Giacomo che con Massimiliano,ha deciso di concentrarsi esclusivamente sul secondo nella speranza di conquistare il suo cuore. Per riuscirci però la ragazza deve riuscire ad avere la meglio sullache, dopo aver abbandonato per un po' il dating show di Canale 5, ha deciso ...

