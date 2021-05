Ubriaco barcolla in centro senza mascherina e reagisce ai poliziotti che gli chiedono i documenti | denunciato

Advertising

fabri_61 : RT @mannu_piero: @fabri_61 @giampaolosentim @doluccia16 ?????? ma il bosone di higgs non ha traiettoria lineare, cioè barcolla. Cioè sembra ub… - mannu_piero : @fabri_61 @giampaolosentim @doluccia16 ?????? ma il bosone di higgs non ha traiettoria lineare, cioè barcolla. Cioè se… -

Ultime Notizie dalla rete : Ubriaco barcolla

corriereadriatico.it

CIVITANOVA -e senza mascherina , girava per il centro con andatura barcollante. Qualcuno, vedendolo in quello stato, ha chiamato la polizia e l'uomo, un quarantenne che risulta essere residente fuori ......di un tentato furto e di un improvviso scatto d'ira da parte di un passante probabilmente. ... In lontananza si avvicina un uomo chee io appena lo vedo mi rifugio nel portone. Non ...CIVITANOVA - Ubriaco e senza mascherina, girava per il centro con andatura barcollante. Qualcuno, vedendolo in quello stato, ha chiamato la polizia e l’uomo, un quarantenne che ...CIVITANOVA - La polizia lo ha fermato mentre era in centro. Si è rifiutato di fornire le generalità: è finito nei guai per ubriachezza molesta e resistenza ed è stato sanzionato per ubriachezza molest ...