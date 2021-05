Traffico Roma del 01-05-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 maggio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione buon primo maggio Studio Stefano Baiocchiallevamento in queste ore sulle strade cittadine a casa i guanti trascorreranno Come da tradizione la festa dei Lavoratori fuori porta tua 24-l’aquila-teramo ci sono cose per lavori tra Carsoli e Vicovaro Mandela in direzione del L’Aquila La polizia locale Ci sentiamo in città un incidente sulla Portuense in via Giuseppe Belluzzo altro di Grotte celoni all’intersezione con la Casilina raccomandiamo le dovute attenzioni proprio nella ricorrenza del Primo Maggio manifestazione questa mattina in Piazza Santi Apostoli disagio per ildecisamente contenuti altra manifestazione nel tardo pomeriggio a partire dalle 18 in Piazza Vidoni ci troviamo nelle immediate vicinanze di Corso Vittorio Emanuele ci sono ancora ...