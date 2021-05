Tra la Isoardi e Todaro è finita molto male. Dopo Ballando, "l'ultimo messaggio prima dell'Isola". La confessione: godono le malelingue (Di sabato 1 maggio 2021) Non sembra essere finita bene tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. L'ex concorrente di Ballando con le stelle e il ballerino di Milly Carlucci avevano "incendiato" l'edizione 2020 a suon di esibizioni sensuali, video ammiccanti dietro le quinte, parole dolcissime sui social e gossip scatenato. La conduttrice, rimasta senza programma Dopo la chiusura traumatica della Prova del cuoco, e single Dopo la rottura (non proprio facile) con Matteo Salvini, sembrava molto intima con Todaro e tutto lasciava presupporre che la bella "amicizia" nata sul set di Ballando sarebbe sfociata in qualcosa di più impegnativo al termine del programma di Rai1. Invece oggi, a pochi mesi di distanza, i due sembrano ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) Non sembra esserebene tra Elisae Raimondo. L'ex concorrente dicon le stelle e il ballerino di Milly Carlucci avevano "incendiato" l'edizione 2020 a suon di esibizioni sensuali, video ammiccanti dietro le quinte, parole dolcissime sui social e gossip scatenato. La conduttrice, rimasta senza programmala chiusura traumaticaa Prova del cuoco, e singlela rottura (non proprio facile) con Matteo Salvini, sembravaintima cone tutto lasciava presupporre che la bella "amicizia" nata sul set disarebbe sfociata in qualcosa di più impegnativo al termine del programma di Rai1. Invece oggi, a pochi mesi di distanza, i due sembrano ...

WowNotizie : Bacio tra Todaro e la Isoardi a Ballando con le stelle e tanta emozione. Lacrime per Raimondo emotivamente provato. - martasmkcsv : i naufraghi che si incrociano andando nella postazione delle nomination ed è subito un flash back di 'culona ??????????… - 95_addicted : RT @ahoy_mat: Questa isola che ha già sofferto tantissimo per l’abbandono di Elisa Isoardi e Brando Giorgi non si merita minimamente l’elim… - ahoy_mat : Questa isola che ha già sofferto tantissimo per l’abbandono di Elisa Isoardi e Brando Giorgi non si merita minimame… - lordminore : RT @piangoaltecno: Le due su cui avevo più pregiudizi (Elisa Isoardi e Daniela Martani) si sono rivelate tra le concorrenti più interessant… -