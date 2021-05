Theo Hernández e il retroscena sull’esultanza: “Contento per la vittoria” (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMilano – Il gol che ha infranto i sogni del Benevento lo ha messo a segno Theo Hernández. Il terzino francese, nonostante il pericolo ammonizione che gli avrebbe fatto saltare la sfida con la Juventus, è riuscito a lasciare il proprio marchio sull’incontro, festeggiando con un’esultanza curiosa raccontata ai microfoni di Dazn nel post partita. “Abbiamo fatto una grande partita, sono felice sia per la vittoria che i tre punti, sono molto Contento“, ha dichiarato l’ex Real Madrid, “il nostro obiettivo è entrare in Champions League, a volte non siamo stati brillantissimi, adesso invece stiamo bene. L’esultanza? E’ per un amico di Madrid, poi ho festeggiato con Saelemaekers e Çalhano?lu che sono due amici“. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMilano – Il gol che ha infranto i sogni del Benevento lo ha messo a segno. Il terzino francese, nonostante il pericolo ammonizione che gli avrebbe fatto saltare la sfida con la Juventus, è riuscito a lasciare il proprio marchio sull’incontro, festeggiando con un’esultanza curiosa raccontata ai microfoni di Dazn nel post partita. “Abbiamo fatto una grande partita, sono felice sia per lache i tre punti, sono molto“, ha dichiarato l’ex Real Madrid, “il nostro obiettivo è entrare in Champions League, a volte non siamo stati brillantissimi, adesso invece stiamo bene. L’esultanza? E’ per un amico di Madrid, poi ho festeggiato con Saelemaekers e Çalhano?lu che sono due amici“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

