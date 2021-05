(Di sabato 1 maggio 2021) La decisione era stata presa da mesi, prima ancora di aspettare questo finale di stagione da dimenticare. Il cambio di allenatore era scontato, anche se qualcuno teneva ancora in piedi la candidatura ...

CorSport : Svolta #Roma, iniziata l'era #Sarri: ecco cosa vuole ?? - TuttoASRoma : Svolta Roma, l’era Sarri è già iniziata. La prossima settimana incontro Pinto-Ramadani - corgiallorosso : Svolta Roma, l’era Sarri è già iniziata. La prossima settimana incontro Pinto-Ramadani - aldi_pietro : @MaxArgument @pierociriotto @Pasqual01029538 @BloccatiC @Cartabellotta Infatti! Roma ed il suo centro storico da d… - AHerSan89 : RT @LAROMA24: Svolta Roma, l'era Sarri è già iniziata. La prossima settimana incontro Pinto-Ramadani #AsRoma -

I processi a Fonseca sono aumentati dopo il 6 - 2, ma l'allenatore sa già da mesi che non sarebbe rimasto sulla panchina della. E anche la scelta del suo successore è stata fatta da tempo, su ...... Biennale da 4,5 milioni a stagione: Tiago Pinto incontra Ramadani per avere il sì definitivo del tecnico. Le priorità sono già stabilite ...