Spezia | Verde | «Dobbiamo far gol e punti per salvarci il prima possibile»

(Di sabato 1 maggio 2021) Danieleha parlatodi Verona-Daniele, attaccante dello, ha parlato ai microfoni di Sky Sportdella partita in casa del Verona. «Sono contento di tornare qui ma orapensare a noi sperando di fare piùpossibili da qui alla fine e di un bel risultato oggi. Perserviranno altri gol, sperando che ci riesca, Non importa chi segna, l’importante è fare gol eil. Ho tanta voglia di restare qui, mi trovo benissimo in una piazza eccezionale con gente fantastica, spero di continuare con questa squadra e andare più avanti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Verde

Verona " Tutto pronto al Bentegodi per il super match tra Verona e(video: la presentazione) . Per Italiano torna in campo il tridente, Nzola e Gyasi, mentre Juric punta tutto sulla coppia Salcedo e Zaccagni in appoggio a Lasagna ; in difesa torna Chabot,...Juric(4 - 3 - 3): Provedel; Vignali, Chabot, Ismajli, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore;, Nzola, Gyasi. All. ItalianoVerona-Spezia apre il 34esimo turno di serie A, una sfida tra due squadre in situazioni molto diverse. Il Verona ha ormai poco da chiedere al campionato, lo Spezia cerca gli ultimi punti ...Verona e Spezia inaugurano la 34esima giornata di Serie A: match fondamentale in chiave salvezza per i liguri.