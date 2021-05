Sono 169 i nuovi contagi registrati oggi in FVG (Di sabato 1 maggio 2021) 1 maggio: oggi in Friuli Venezia Giulia su 6797 tamponi molecolari Sono stati rilevati 169 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,48%. Sono inoltre 5595 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali Sono stati rilevati 54 casi (0,96%). I decessi registrati Sono 10 a cui si somma uno pregresso, i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 30 mentre si riducono quelli in altri reparti che risultano essere 216. I decessi complessivamente ammontano a 3.711, con la seguente suddivisione territoriale: 790 a Trieste, 1.972 a Udine, 663 a Pordenone e 286 a Gorizia. I totalmente guariti Sono 88.866, i clinicamente guariti 5.438, mentre quelli in isolamento oggi scendono a 7.118. Dall’inizio della pandemia ... Leggi su udine20 (Di sabato 1 maggio 2021) 1 maggio:in Friuli Venezia Giulia su 6797 tamponi molecolaristati rilevati 169con una percentuale di positività del 2,48%.inoltre 5595 i test rapidi antigenici realizzati, dai qualistati rilevati 54 casi (0,96%). I decessi10 a cui si somma uno pregresso, i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 30 mentre si riducono quelli in altri reparti che risultano essere 216. I decessi complessivamente ammontano a 3.711, con la seguente suddivisione territoriale: 790 a Trieste, 1.972 a Udine, 663 a Pordenone e 286 a Gorizia. I totalmente guariti88.866, i clinicamente guariti 5.438, mentre quelli in isolamentoscendono a 7.118. Dall’inizio della pandemia ...

marcoregni : RT @Ruffino_Lorenzo: Siamo a 6.249.347 persone completamente vaccinate e 8.257.169 in attesa di seconda dose. Gli over 70 vaccinati con alm… - G_mastrovito : RT @Ruffino_Lorenzo: Siamo a 6.249.347 persone completamente vaccinate e 8.257.169 in attesa di seconda dose. Gli over 70 vaccinati con alm… - MattiaGallo17 : RT @Ruffino_Lorenzo: Siamo a 6.249.347 persone completamente vaccinate e 8.257.169 in attesa di seconda dose. Gli over 70 vaccinati con alm… - Maximix1970 : RT @Ruffino_Lorenzo: Siamo a 6.249.347 persone completamente vaccinate e 8.257.169 in attesa di seconda dose. Gli over 70 vaccinati con alm… - giorgiogaias : RT @Ruffino_Lorenzo: Siamo a 6.249.347 persone completamente vaccinate e 8.257.169 in attesa di seconda dose. Gli over 70 vaccinati con alm… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono 169 Coltivazione cannabis: ultime sentenze ... una volta espiantate, di grammi 1205 circa, piantine dalle quali sono ricavabili grammi 226 netti marijuana (terzo superiore fiorito di tutte le 5 piante ) e grammi 169 netti di marijuana (insieme ...

Teufel lancia CAGE, le cuffie per il gaming in alta fedeltà Sono disponibili in Italia esclsuivamente sul sito Teufel al prezzo di 149 (invece di 169) in occasione del lancio. Le nuove CAGE dispongono di driver di alta qualità da 40 mm con corsa lunga, che ...

Sono 169 i nuovi contagi registrati oggi in FVG Udine20 2020 Piemonte inquinato, i 500 siti in attesa di bonifica: ecco dove sono | Mappa interattiva Idrocarburi, diossine, policiclici aromatici: suolo, sottosuolo e acque contaminate a Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli ...

Covid, risalgono i ricoveri in terapia intensiva: +2 (LaPresse) – Tornano a salire i ricoveri in terapia intensiva per il Covid, che ammontano a 2524 (+2), mentre quelli nei reparti ordinari scendono a 18.345 (-36) Milano, 2 mag.

... una volta espiantate, di grammi 1205 circa, piantine dalle qualiricavabili grammi 226 netti marijuana (terzo superiore fiorito di tutte le 5 piante ) e gramminetti di marijuana (insieme ...disponibili in Italia esclsuivamente sul sito Teufel al prezzo di 149 (invece di) in occasione del lancio. Le nuove CAGE dispongono di driver di alta qualità da 40 mm con corsa lunga, che ...Idrocarburi, diossine, policiclici aromatici: suolo, sottosuolo e acque contaminate a Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli ...(LaPresse) – Tornano a salire i ricoveri in terapia intensiva per il Covid, che ammontano a 2524 (+2), mentre quelli nei reparti ordinari scendono a 18.345 (-36) Milano, 2 mag.