Sondaggio: secondo il 68% dei votanti l’Inter non festeggerà lo scudetto in questo turno di campionato (Di domenica 2 maggio 2021) l’Inter è a un passo dallo scudetto, la vittoria a Crotone ha avvicinato il titolo ai nerazzurri, ma per l’aritmetica manca il risultato dell’Atalanta di oggi. Una non vittoria della Dea, infatti, garantirebbe lo scudetto all’Inter in questo turno di campionato. secondo il 68% dei votanti però non sarà oggi che l’Inter festeggerà. secondo voi, l’Inter festeggerà lo scudetto in questo turno di campionato? No – 68% Sì – 32% Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 2 maggio 2021)è a un passo dallo, la vittoria a Crotone ha avvicinato il titolo ai nerazzurri, ma per l’aritmetica manca il risultato dell’Atalanta di oggi. Una non vittoria della Dea, infatti, garantirebbe loalindiil 68% deiperò non sarà oggi chevoi,loindi? No – 68% Sì – 32% Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Mamoziocag8 : @MMMax1980 @ilciccio67 Ah vabbeh tutti ci speriamo è chiaro ?? ma il sondaggio chiedeva una previsione ?? e a pronost… - AS_Venezia : Secondo un sondaggio condotto da Skuola . net assieme all'associazione nazionale Di.Te. (Dipendenze tecnologiche, G… - gcarlo62 : @the_highsparrow Calenda dovrebbe fare una domanda a se stesso, come mai dopo mesi che è in campagna elettorale e s… - ssdiable56 : @fattoquotidiano secondo il re dei rosiconi, leggendo i dati del sondaggio, determina quanto segue: ci sono feriti… - Leonard33968045 : RT @F_Scoccimarro: ???? @FratellidItalia al 18,9% Secondo l’ultimo sondaggio #IPSOS per @Corriere, Fratelli d'Italia è il TERZO PARTITO a liv… -