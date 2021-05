Silvio Berlusconi dimesso dal San Raffaele. Torna a casa dopo 24 giorni in ospedale (Di sabato 1 maggio 2021) L’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi era stato ricoverato in ospedale presso il San Raffaele di Milano per accertamenti. Silvio Berlusconi ha lasciato il San Raffaele di Milano dove era stato ricoverato per nuovi accertamenti a sole due settimane di distanza dall’ultimo ricovero in ospedale. Il Cavaliere lascia la struttura dopo un ricovero di 24 giorni. Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale per accertamenti Il leader di Forza Italia, stando a quanto emerso, era arrivato in elicottero dalla Francia, dove si era recato in occasione della Pasqua. Il ricovero è avvenuto nella giornata del 6 aprile. Dal punto di vista della salute, l’ultimo anno ... Leggi su newsmondo (Di sabato 1 maggio 2021) L’ex presidente del Consiglioera stato ricoverato inpresso il Sandi Milano per accertamenti.ha lasciato il Sandi Milano dove era stato ricoverato per nuovi accertamenti a sole due settimane di distanza dall’ultimo ricovero in. Il Cavaliere lascia la strutturaun ricovero di 24ricoverato inper accertamenti Il leader di Forza Italia, stando a quanto emerso, era arrivato in elicottero dalla Francia, dove si era recato in occasione della Pasqua. Il ricovero è avvenuto nella giornata del 6 aprile. Dal punto di vista della salute, l’ultimo anno ...

