Serie B: si riparte e l'Empoli potrebbe già festeggiare (Di sabato 1 maggio 2021) Oggi torna in campo la Serie B dopo la sosta forzata: potrebbe arrivare il primo verdetto. Empoli in Serie A se… Dopo la sosta forzata a causa del covid inizia oggi il tour de force per le squadre di Serie B che dovranno scendere in campo quattro volte in dieci giorni. Arriveranno allora velocemente i primi verdetti, già oggi l'Empoli potrebbe festeggiare il ritorno in Serie A. In caso di vittoria nel match delle 14 con l'Ascoli (in trasferta) e di contemporanea sconfitta della Salernitana con il Monza gli uomini di Dionisi potrebbero già matematicamente conquistare primo posto e promozione diretta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Serie riparte Diretta Brescia Spal/ Streaming video DAZN: quasi uno spareggio playoff (Serie B) DIRETTA BRESCIA SPAL: LE RONDINELLE CI CREDONO! Brescia Spal , in diretta alle ore 14:00 di sabato 1 maggio , vale per la 35giornata del campionato di Serie B 2020 - 2021 : il torneo cadetto riparte dopo l'interruzione per la quarantena del Pescara, e ci aspetta un tour de force che vedrà direttamente coinvolte queste due squadre. Al Rigamonti va in ...

Tarquinia: riparte la Ztl nel centro storico Con la riapertura delle attività di ristorazione, riparte la ZTL del centro storico. Il Sindaco Alessandro Giulivi ha revocato l'ordinanza con cui, ad ...ripristinata anche la chiusura di una serie di ...

Serie B: si riparte e l’Empoli potrebbe già festeggiare Calcio News 24 SERIE D/H – Riparte il calendario: il clou è Andria-Taranto. Il Casarano a Cerignola per invertire la rotta: il programma Dopo la pausa per i recuperi, torna in campo la Serie D. In questo rush finale di campionato si spera di avere una classifica più veritiera e senza ...

Serie B DAZN 35a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti 35a Giornata per la Serie BKT [abbonati da qui a DAZN] . Su DAZN riparte anche Zona Gol, il programma interamente dedicato alla Serie BKT ...

