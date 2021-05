Schwazer: Wada e World Athletics dicono 'no' a Tokyo. Ora parola al Tas (Di sabato 1 maggio 2021) L'Agenzia mondiale antidoping (Wada) e World Athletics (l'organizzazione che si occupa dell'atletica leggera a livello mondiale) si sono espresse contrarie alla sospensione della squalifica ad Alex ... Leggi su gazzetta (Di sabato 1 maggio 2021) L'Agenzia mondiale antidoping () e(l'organizzazione che si occupa dell'atletica leggera a livello mondiale) si sono espresse contrarie alla sospensione della squalifica ad Alex ...

TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Squalifica Schwazer. Wada e World Athletics dicono no alla sospensione - TGR Trento - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Schwazer: #Wada e #WorldAthletics dicono 'no' a #Tokyo - Gazzetta_it : #Schwazer: #Wada e #WorldAthletics dicono 'no' a #Tokyo - FrancoFava2 : RT @LaMarciaCom: ???? Ecco i pareri della @wada_ama , @WorldAthletics e del TAS-CAS a richiesta sospensiva squalifica #doping di Alex #Schwa… - TgrRaiTrentino : Squalifica Schwazer. Wada e World Athletics dicono no alla sospensione - TGR Trento -