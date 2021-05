San Gennaro | oggi la Celebrazione Eucaristica nella Cattedrale | ammesse solo 200 persone

(Di sabato 1 maggio 2021) Anche quest’anno, a causa della crisi sanitaria determinata dalla pandemia da Covid-19, non sarà fatta la processione che, secondo la tradizione, nel pomeriggio del sabato che precede la prima domenica di maggio, si è sempre tenuta dal Duomo alla chiesa di Santa Chiara, con la Teca contenente il sangue e con il busto del Santo Patrono di Napoli e della Campania, unitamente alle statue di alcuni Santi compatroni. In tale occasione, si verificava (quasi sempre) l’evento prodigioso della liquefazione del sangue del martire. La processione si svolgeva in ricordo della Traslazione delle Reliquie del Santo dal cimitero posto nell’agro marciano, nel territorio di Fuorigrotta, fino alle Catacombe di Capodimonte, poi denominate, per questa ragione, di San. Questa processione era detta anche «degli infrascati», per la consuetudine del clero ...

