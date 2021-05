Salvare l’uomo dalla prepotenza della tecnica (Di sabato 1 maggio 2021) Le epoche “tarde” hanno sempre qualcosa di malinconico in se stesse; sentono la propria fine come imminente e tuttavia non si rassegnano a passare. Di qui un certo “manierismo” che le contraddistingue, il replicarsi in esse di modi di pensare ancora capaci di tenere la scena e raccogliere consensi, ma pressoché privi di qualsiasi impulso vitale. La tarda modernità, nella quale ci troviamo a vivere, sembra esasperare questo senso di malinconia. Da una quarantina d’anni si proclama “postmoderna”, quindi sorpassata, già morta, ma nel contempo irreversibile; i suoi vessilli di progresso, libertà e giustizia sono diventati vuoto appannaggio dell’ideologia politicamente corretta, mentre sul fronte opposto hanno ripreso a risuonare in modo tronfio parole come Dio, patria e famiglia; immigrazione, crisi economica e crisi demografica la stavano mettendo con le spalle al muro quando ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 maggio 2021) Le epoche “tarde” hanno sempre qualcosa di malinconico in se stesse; sentono la propria fine come imminente e tuttavia non si rassegnano a passare. Di qui un certo “manierismo” che le contraddistingue, il replicarsi in esse di modi di pensare ancora capaci di tenere la scena e raccogliere consensi, ma pressoché privi di qualsiasi impulso vitale. La tarda modernità, nella quale ci troviamo a vivere, sembra esasperare questo senso di malinconia. Da una quarantina d’anni si proclama “postmoderna”, quindi sorpassata, già morta, ma nel contempo irreversibile; i suoi vessilli di progresso, libertà e giustizia sono diventati vuoto appannaggio dell’ideologia politicamente corretta, mentre sul fronte opposto hanno ripreso a risuonare in modo tronfio parole come Dio, patria e famiglia; immigrazione, crisi economica e crisi demografica la stavano mettendo con le spalle al muro quando ...

