Rifiuta di mettersi la mascherina e aggredisce tre agenti (Di sabato 1 maggio 2021) Avrebbe aggredito tre agenti della Polizia locale di Molfetta, nel Barese, per sottrarsi ad un controllo anti - Covid, Rifiutandosi di indossare la mascherina e reagendo dando pugni sul volto dei tre ... Leggi su leggo (Di sabato 1 maggio 2021) Avrebbe aggredito tredella Polizia locale di Molfetta, nel Barese, per sottrarsi ad un controllo anti - Covid,ndosi di indossare lae reagendo dando pugni sul volto dei tre ...

Rsa, a Bolzano vaccinato il 90% del personale. Nelle valli più obiettori Nelle valli il numero di chi rifiuta di immunizzarsi è tendenzialmente più alto. Più rassicurante ... Tutti gli altri sono chiamati a mettersi in regola. Pena il demansionamento o la sospensione fino a ...

Confindustria, Matteini succede a Grossi "Rifiuti e infrastrutture sono le mie priorità" Il cambio al vertice stavolta premia Pistoia. Prato esprimerà ancora uno dei due vicepresidenti. Marini pronto a farsi da parte ...

