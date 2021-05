Primo maggio: così i Gig workers hanno creato una nuova forma di lotta sindacale (Di sabato 1 maggio 2021) Se penso all’origine della festa del 1° maggio e al fatto che nel lontano 1896 si lottasse per ridurre l’orario di lavoro a otto ore, provo un po’ di sconforto guardando alle difficoltà che oggi (dopo 125 anni) incontra una fetta crescente di lavoratori (che rappresenta una delle principali vittime della Quarta Rivoluzione Industriale) nel lottare per vedersi assicurata dignità e tutele nel rapporto di lavoro. Si tratta di persone difficilmente individuabili e tutelabili, proprio per le caratteristiche della loro attività e che genericamente vengono accorpate nella macrocategoria dei “Gig workers”, all’interno della quale vi sono eterogenee categorie di lavoratori, poiché diversi sia per professionalità che per tipologia di attività, e che, secondo recenti dati, rappresenterebbero circa l’11% della forza lavoro della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) Se penso all’origine della festa del 1°e al fatto che nel lontano 1896 sisse per ridurre l’orario di lavoro a otto ore, provo un po’ di sconforto guardando alle difficoltà che oggi (dopo 125 anni) incontra una fetta crescente di lavoratori (che rappresenta una delle principali vittime della Quarta Rivoluzione Industriale) nelre per vedersi assicurata dignità e tutele nel rapporto di lavoro. Si tratta di persone difficilmente individuabili e tutelabili, proprio per le caratteristiche della loro attività e che genericamente vengono accorpate nella macrocategoria dei “Gig”, all’interno della quale vi sono eterogenee categorie di lavoratori, poiché diversi sia per professionalità che per tipologia di attività, e che, secondo recenti dati, rappresenterebbero circa l’11% della forza lavoro della ...

Advertising

makkox : primo maggio - teatrolafenice : ?? «Il meglio del vivere sta in un lavoro che piace e in un amore felice» (Umberto Saba). Buongiorno e buon primo m… - Tg3web : Con una performance virtuale del tutto inedita, in tre grandi stazioni, Ermal Meta presenta un nuovo singolo che po… - lisadavoli : RT @RobertoRenga: Ai figli raccontate che la festa del Primo Maggio non è solo un concertone e che tutto nacque da un'altra strage dei lavo… - dearjhoney : BUONGIORNO BUON PRIMO MAGGIO LA VITA RISPLENDE GLI UCCELLINI CANTANO FUORI DALLA FINESTRA -